Власти Франции заявили о возможном шпионаже со стороны США Monde: Франция обеспокоилась возможным шпионажем США под предлогом борьбы с кибератаками

Фото: NATO

Власти Франции проявили обеспокоенность тем, что американские специалисты. направленные в Евросоюз для помощи в борьбе с кибератаками, могут использовать представившуюся возможность для шпионажа. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на главу командования сил киберобороны ВС Франции (ComCyber) Эмерика де Бонмензона. Отмечается, что Бонмензон и раньше выражал настороженность относительно увеличения американского присутствия в киберпространстве ЕС. По его словам, американские операции являются «достаточно агрессивными».

Работа по технической поддержке командами американских кибервоенных, которая все чаще проводится в европейских странах, в особенности после начала конфликта на Украине, чтобы отследить возможное российские вмешательство, вызывают беспокойство, — приводит газета слова главы командования киберобороны.

По мнению Бонмензона, предоставление доступа к европейским сетям для кибервоенных США может оказать влияние на европейскую политику и «открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа».

Он также отметил, что, согласно данным, которые Пентагон опубликовал в конце 2022 года, с 2018 года Штаты провели порядка 30 подобных операций в странах Евросоюза.

Ранее в «Лаборатории Касперсого» сообщили, что китайскоязычная группа хакеров в начале 2022 года неоднократно совершала атаки на государственные и оборонные учреждения России. Также они нападали на страны Восточной Европы и Афганистана. По мнению специалистов, целью атак был кибершпионаж.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Олег Сыромятов заявил, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для осуществления атак на инфраструктуру России.