Власти Франции вводят обязательное ношение масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/12421f2c-c757-11ea-b49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Ношение масок в общественных местах станет обязательным «со следующей недели», заявил глава правительства Франции Жан Кастекс в ходе выступления в сенате.

В минувшую среду, 15 июля, премьер в интервью газете Le Parisien рассказал, что масочный режим в стране будет введён не позднее 1 августа.

Как сообщается, столь скорое принятие такой меры продиктовано критикой в адрес правительства: если маски могут сдержать распространение коронавирусной инфекции, то не стоит ждать ещё полмесяца, пишет Le Figaro.

В свою очередь официальный представитель правительства Франции пояснил, что в настоящее время ведётся юридическая и техническая работа по данному вопросу. Прежде всего, предстоит определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.

В рамках телеинтервью, проведённого 14 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы ввести масочный режим в общественных местах уже в ближайшие недели.

Мы знаем, что на транспорте это происходит очень успешно. Но это недостаточно упорядочено в общественных помещениях, — подчеркнул глава государства.

Он также уточнил, что в список мест с обязательным ношением масок должны быть включены магазины.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции выявлено 210 568 случаев заболевания COVID-19, умерли 30 123 человека. На 15 июля суточный прирост заражённых в стране составил 928 человек. По состоянию на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли — 584 159, выздоровели — 7 560 281.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа в России по-прежнему держится на уровне ниже единицы. За минувшие 24 часа он упал на 0,01 — до 0,97. В Москве показатель 16 июля 2020 года составил 0,95, опустившись за день на 0,09.