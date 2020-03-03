https://static.news.ru/photo/ba9d1292-5d6e-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы медработникам и пострадавшим от коронавируса.

Мы реквизируем все запасы и производство защитных масок. Мы раздадим их медицинским работникам и французам, пострадавшим от коронавируса, — написал Макрон в Twitter.

Nous rÃ©quisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santÃ© et aux FranÃ§ais atteints par le Coronavirus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2020

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал действия торговых сетей, завышающих цены на медицинские маски и гели для дезинфекции. Он заявил о готовности принудительно ограничить цены на эту продукцию.

Как писал NEWS.ru, число людей, заражённых коронавирусом во Франции, возросло до 100, сообщил руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 86 пациентов сейчас находятся в медицинских учреждениях, состояние девяти из них врачи оценивают как тяжёлое. Два человека погибли, ещё 12 выздоровели.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы их могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайской Ухани. По данным на 3 марта, заболели 90 936 человек, скончались больше трёх тысяч человек, выздоровели — 47 995 пациентов.