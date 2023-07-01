Власти Франции отправили бронетехнику в Марсель для подавления беспорядков

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти направили в Марсель два бронетранспортера жандармерии для подавления массовых беспорядков, сообщает телеканал BFM. Минувшей ночью городская полиция задержала 95 протестующих.По сведениям канала, наряду с бронетехникой, в Марсель в поддержку силовикам отправлен второй вертолет. Он будет

использоваться для координации действий полиции по восстановлению правопорядка.

Телеканал также сообщил о том, что общее число задержанных в ходе протестов возросло до 1,3 тысячи человек. Из них 406 человек приходятся на долю Парижа и его пригородов. В обеспечении безопасности задействовано 45 тысяч полицейских.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка, не подчинившегося их требованиям. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.