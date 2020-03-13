https://static.news.ru/photo/0c867440-6512-11ea-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меры, которые предпринимают власти Франции по поддержке экономики и национальных компаний на фоне распространения коронавируса, обойдутся в десятки миллионов евро.

Мы сделаем всё, что необходимо, и даже больше, чтобы поддержать экономику и наши компании. Сколько это будет стоить? Десятки миллионов евро, — заявил министр финансов Франции Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

Он уточнил, что речь идёт о мерах по выплате пособий за техническую безработицу и поддержке компаний. Так, работники, которые будут вынуждены остаться дома на фоне эпидемии коронавируса, получат компенсацию. Государство также возьмёт на себя расходы по выплате полных пособий работникам, которые окажутся в ситуации технической безработицы.

Никто из работников не потеряет ни одного цента, — подчеркнул руководитель ведомства.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Умер 61 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения Франции запретило проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.