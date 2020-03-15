Во Франции число пациентов, заражённых коронавирусом, удваивается каждые три дня. Ситуация быстро ухудшается и является очень тревожной, сообщил руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
По последним данным, жертвами COVID-19 в республике стали 127 человек, общее число инфицированных превысило 5400 пациентов,
О готовности помочь властям в борьбе с пандемией сообщила группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Её фабрики вместо парфюмерной продукции выпустят водно-спиртовой гель. Антисептик бесплатно передадут во французские больницы, писал NEWS.ru.
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