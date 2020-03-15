https://static.news.ru/photo/126b5c14-675a-11ea-874e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции число пациентов, заражённых коронавирусом, удваивается каждые три дня. Ситуация быстро ухудшается и является очень тревожной, сообщил руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По последним данным, жертвами COVID-19 в республике стали 127 человек, общее число инфицированных превысило 5400 пациентов, уточняет Le Figaro.

О готовности помочь властям в борьбе с пандемией сообщила группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Её фабрики вместо парфюмерной продукции выпустят водно-спиртовой гель. Антисептик бесплатно передадут во французские больницы, писал NEWS.ru.