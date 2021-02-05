Власти Франции могут ввести третий карантин

https://static.news.ru/photo/f213e76e-6862-11eb-b0d4-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Gao Jing/Global Look Press

Премьер-министр Франции Жан Кастекс не исключил, что в стране могут ввести третий карантин, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Никто не может быть уверен в том, что нам удастся преодолеть эпидемию без введения нового режима карантина, — цитирует политика Ouest-France.

Кастекс подчеркнул, что темпы пандемии коронавируса снизились и произошло это благодаря действиям властей. Третий локдаун будет крайним средством сдерживания, поскольку негативно повлияет на социальную, гуманитарную и санитарную сферу, отметил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло пика на фоне снижения темпов распространения заболевания. На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 96 тысяч человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Неделей ранее скончался 95 991 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в США — за неделю заразились 1,07 млн человек. На втором месте антирейтинга Бразилия (+364 тысячи новых случаев за неделю), на третьем — Великобритания (+178 тысяч).

Как писал NEWS.ru, власти Австрии смягчили ограничения из-за коронавируса. Школы, магазины и музеи откроются на определённых условиях с 8 февраля.