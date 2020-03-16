Французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничениях на передвижение людей на территории страны. Ограничения вводятся на 15 дней. Они вступят в силу с 17 марта.
С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания и семейные встречи не будут разрешены, — заявил французский лидер.
Общее число заболевших во Франции возросло до 6 633, 148 скончались. Власти страны считают сложившуюся ситуацию «очень тревожной».
NEWS.ru писал ранее, что общественные приёмные префектуры полиции Парижа прекратили свою работу 16 марта. Они перестали принимать заявителей на фоне пандемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен