https://static.news.ru/photo/ba5dfd00-67be-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничениях на передвижение людей на территории страны. Ограничения вводятся на 15 дней. Они вступят в силу с 17 марта.

С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания и семейные встречи не будут разрешены, — заявил французский лидер.

Общее число заболевших во Франции возросло до 6 633, 148 скончались. Власти страны считают сложившуюся ситуацию «очень тревожной».

NEWS.ru писал ранее, что общественные приёмные префектуры полиции Парижа прекратили свою работу 16 марта. Они перестали принимать заявителей на фоне пандемии.