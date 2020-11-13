Власти Франции допустили введение санкций против Турции

https://static.news.ru/photo/27bf8a5e-2744-11eb-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lafargue Raphael/ABACA/Global Look Press

Париж считает возможным введение санкций в отношении Анкары в отдельных отраслях экономики. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

Санкции [против Турции] в некоторых отраслях экономики возможны, — заявил Бон в эфире радиостанции Europe 1.

Госсекретарь добавил, что обсуждаются все варианты санкционного ответа, но при этом он не считает «эффективным» упразднение таможенного договора между Турцией и Евросоюзом.

По его словам, Париж «не одинок перед Турцией», так как сегодня «ни одна европейская страна не питает иллюзий» относительно властей Турецкой Республики.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан обвинил турецкие власти в «агрессивном поведении» вокруг Европы, в частности в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и на севере Ирака. Он также осудил высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении французского лидера Эммануэля Макрона после очередного скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда, сообщал NEWS.ru.