Власти Финляндии ужесточили правила въезда в страну

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Финское правительство подготовило законопроект об обязательном тестировании на коронавирус. Документ планируется внести на рассмотрение парламента.

Согласно законопроекту, Финляндия должна будет организовать обязательное тестирование для всех въезжающих в страну.

Сообщение о готовящемся документе появилось на фоне сообщений Ведомства здравоохранения и социального развития страны, что к маю половина всех новых случаев заболевания COVID-19 в Финляндии будет спровоцирована мутировавшим штаммом вируса, передаёт портал Yle со ссылкой на премьер-министра Санну Марин.

Как писал NEWS.ru, в конце января власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз. По словам премьер-министра страны Жана Кастека, также будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза. Выезжать из Франции в страны ЕС можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.