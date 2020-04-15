Власти Финляндии снимут ограничения на передвижения по Хельсинки

https://static.news.ru/photo/07f6035e-7f17-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Ограничения на передвижения по Хельсинки и окружающей столицу Финляндии области Уусимаа будут сняты, заявило правительство республики.

В кабмине подчеркнули, что правовых оснований для дальнейшего их действия больше не существует. Ограничения на поездки вступили в силу 28 марта, когда число заражений коронавирусом в регионе росло значительно быстрее, чем в других частях государства.

Хотя в Уусимаа по-прежнему зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19, разрыв с остальной частью страны сократился, — заявили власти.

Несмотря на решение снять ограничения, правительство советует населению отказаться от всех несрочных поездок, отмечает CNN.

В Финляндии разгорелся скандал после закупки медицинских масок у сомнительного поставщика из Китая. Средства защиты оказались непригодны для использования в больницах, и представители оппозиции и СМИ потребовали от властей объяснения ситуации, писал NEWS.ru.