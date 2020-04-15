Власти Финляндии снимут ограничения на передвижения по Хельсинки

Ограничения на передвижения по Хельсинки и окружающей столицу Финляндии области Уусимаа будут сняты, заявило правительство республики.
В кабмине подчеркнули, что правовых оснований для дальнейшего их действия больше не существует. Ограничения на поездки вступили в силу 28 марта, когда число заражений коронавирусом в регионе росло значительно быстрее, чем в других частях государства.
Хотя в Уусимаа по-прежнему зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19, разрыв с остальной частью страны сократился, — заявили власти.
Несмотря на решение снять ограничения, правительство советует населению отказаться от всех несрочных поездок,
В Финляндии разгорелся скандал после закупки медицинских масок у сомнительного поставщика из Китая. Средства защиты оказались непригодны для использования в больницах, и представители оппозиции и СМИ потребовали от властей объяснения ситуации, писал NEWS.ru.
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