Власти Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу

Правительство Финляндии объявило о прекращении действия в стране закона о чрезвычайном положении. Такое решение было принято на основании данных по заболеваемости коронавирусом в стране.

По мнению правительства, эпидемия COVID-19 поддаётся контролю властей. Постановление, отменяющее действие закона о готовности к чрезвычайным ситуациям, вступает в силу 16 июня. В ближайшее время власти намерены рассмотреть снятие других ограничений, введённых из-за пандемии, в том числе посещение домов престарелых и проведение мероприятий с присутствием более 500 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на кабмин Финляндии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты обнаружили следы коронавируса в сточных водах финской столицы Хельсинки, а также города Турку. Образцы сточных вод для анализа отбираются в крупных финских городах еженедельно. Последние были взяты 24–25 мая. РНК коронавируса были найдены только в двух. Пробы из городов Куопио, Оулу и Тампере следов вируса не содержали.

В Финляндии с начала пандемии зафиксировано более 7108 случаев заражения COVID-19. При этом за последние сутки были выявлены только четверо новых заболевших. Погибли 326, выздоровели 6200 человек.