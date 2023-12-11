Власти Финляндии отказались закрывать российское консульство Парламент Финляндии отклонил петицию о закрытии консульства РФ на Аландах

Фото: МИД РФ

Здание консульства Российской Федерации на Аландских островах

Парламент Финляндии отклонил петицию о закрытии консульства России на Аландских островах, сообщает портал Yle. Законодатели пояснили, что дипмиссия функционирует в рамках государственного договора между Хельсинки и Москвой.

Консульство в Мариехамне связано с государственным договором между Финляндией и Россией. Принятие или денонсация международного соглашения не является вопросом законодательства и, следовательно, не подпадает под действие прав гражданской инициативы, — цитирует портал исполняющую обязанности спикера Паулу Рисикко.

Петиция о закрытии российского консульства появилась на сайте гражданских инициатив в апреле 2023 года сразу после вступления Финляндии в НАТО. Необходимые для рассмотрения в парламенте страны 50 тысяч голосов она набрала только в сентябре.

В октябре МИД Финляндии сообщил, что пришел к выводу об отсутствии необходимости в упразднении консульства РФ на Аландах. Кроме того, в ведомстве заявили, что Хельсинки не следует отказываться от статуса архипелага как демилитаризованного. Аландские острова имеют его с середины XIX века.