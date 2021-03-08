Власти Финляндии на три недели закроют рестораны и бары из-за COVID-19

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Парламент Финляндии 8 марта одобрил новые меры безопасности из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрываются рестораны, кафе, бары и ночные клубы. Продавать еду заведения общественного питания смогут лишь навынос, передаёт KP.RU.

Уточняется, что продолжат работать подобные заведения в обычном режиме только в четырёх регионах Финляндии — там эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остаётся стабильной.

Ранее стало известно, что власти Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщила премьер-министр страны Санна Марин, при серьёзном ухудшении ситуации не исключено введение комендантского часа. В стране в настоящее время преобладают исключительные обстоятельства, указанные в статье 3 (5) Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям, а именно широкое распространение опасного инфекционного заболевания. В парламент 1 марта уже было передано предложение по закрытию ресторанов в регионах, где развитие пандемии ускоряется, писал NEWS.ru.