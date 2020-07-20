Власти Европы занялись поисками альтернатив российскому газу

https://static.news.ru/photo/294b9cf0-cac9-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Поставки голубого топлива «Газпрома» в Европу значительно упали. Снижение составило около 20%.

На данный момент из-за сокращения спроса и заполненности хранилищ стоимость на топливо также резко упала. Российским компаниям невыгодно продавать его. Власти ЕС рассматривают альтернативные варианты для закупки.

Правительство Израиля согласовало с европейскими странами строительство газопровода EastMed. Он пройдёт по дну Средиземного моря. С помощью газопровода будет осуществляться транспортировка газа из Израиля и с Кипра в Европу.

По оценкам экспертов, газопровод будет транспортировать 10 млрд кубометров газа за один год. На подготовку данного проекта было выделено €35 млн, а на строительство уйдёт порядка €6 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока — 2».