Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд россиянам

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Во время пресс конференции он отметил, что санкции на территории его страны начнут действовать в 00:00 часов по местному времени, сообщает «Интерфакс».

В ночь на 19 сентября или с 00:00 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза, — заявил Рейнсалу.

Министр добавил, что основной призыв к россиянам таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» По его словам, запрет также коснется путешественников с туристическими визами. При этом санкции не коснутся тех россиян, которые желают посетить страну с целью встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не станут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. Он добавил, что страна уже значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых гражданам РФ.