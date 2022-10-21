Власти Эстонии предложили ЕС новые санкции против России Каллас: Евросоюзу предложили для обсуждения новый пакет санкций против России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что новый пакет антироссийских санкций был предложен для обсуждения странами Евросоюза. По словам политика, у стран ЕС остается не так много инструментов, позволяющих оказывать санкционное давление на Россию, передает РИА Новости.

Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости, — заявила Каллас.

Премьер пояснила, что она поддерживает создание специального трибунала за преступления, совершенные в конфликте на Украине. Она считает, что данный вопрос должен рассматриваться в юридической плоскости. По мнению Каллас, лидеры стран ЕС также должны обсудить возможность использования замороженных активов и варианты переадресации имущества в пользу Киева.

Я считаю, что мы должны сделать несколько вещей. Прежде всего, мы должны обсудить использование замороженных активов, и как мы можем использовать их на пользу Украины... Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц, — отметила Каллас.

Ранее сообщалось, что страны — члены Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России после ударов российских вооруженных сил по территории Украины. Как сообщил источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, введение потолка цен на газ из РФ в этом контексте пока не рассматривается, однако страны Союза обсуждают возможную конфискацию замороженных активов российских юридических и физических лиц.