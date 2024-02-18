Власти Эстонии отреагировали на требования России по замороженным активам Каллас назвала законными требования РФ по замороженным на Западе активам

Фото: IMAGO/Eero Vabamagi/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt признала, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам. Политик призвала найти решение для передачи этих средств Украине.

Ясно, что Россия наносит ущерб Украине, так что Украина имеет легитимные претензии по отношению к России. <...> Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам, — сказала премьер-министр.

Каллас подчеркнула необходимость найти такое решение, при котором европейцы «не платили бы за ущерб, который нанесла Россия, но Россия должна его оплатить и нести ответственность за свои действия». Политик предложила подумать о «нетрадиционных решениях» и сообщила, что Эстония разработала необходимый закон, позволяющий решить поставленную проблему. Каллас также отметила, что в настоящее время Западу необходимо сосредоточиться на том, чтобы соблюсти уже действующие санкции.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни по итогам Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил решимость Запада сохранять российские суверенные активы замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Киеву. В ЕС уже утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью».

Депутат Госдумы Олег Морозов в ответ предложил действовать жестко и асимметрично. Например, обнулить права собственности и активы всех покинувших Россию компаний из недружественных стран.