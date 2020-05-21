Власти ЕС могут помочь компаниям, оставшимся без государственной поддержки

https://static.news.ru/photo/fdff9b24-9b38-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский союз рассматривает вопрос о предоставлении помощи компаниям, переживающим трудные времена из-за пандемии коронавируса и не получающим поддержки от правительств своих стран. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По словам итальянского политика, такая инициатива властей Евросоюза важна для создания общеевропейских цепочек ценности, например, в автомобильной промышленности.

Нам придётся жить с пандемией в течение нескольких недель, может быть, месяцев, — сказал Джентилони о влиянии пандемии COVID-19 на жизнь в ЕС.

Он подчеркнул, что летние каникулы в 2020 году будут отличаться от того, к чему привыкли люди. По мнению итальянца, власти блока должны сделать всё возможное, чтобы помочь туристической индустрии, которая вносит существенный вклад в ежегодный экономический рост.

Германия и Франция — две крупнейшие экономики Евросоюза — объединились для реализации плана по выделению €500 млрд странам, наиболее пострадавшим от пандемии, отмечает Reuters.

Как писал NEWS.ru, в феврале за три дня до вспышки инфекции в Италии эксперты ЕС недооценили угрозу распространения коронавируса.