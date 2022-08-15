Власти Энергодара сообщили о часовом массированом обстреле со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины на протяжении часа ведут массированный огонь из артиллерийских установок по Энергодару, сообщили власти города в своем Telegram-канале. Уточняется, что взрывы зафиксированы также у Запорожской АЭС.

15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, - говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что обстрелам подверглись спальные микрорайоны города и промышленная зона. Экстренные службы занимаются сбором информации о пострадавших и погибших, а также оценивают стоимость нанесенного ущерба.

Кроме того, второй раз за сутки ВГА зафиксировала удары по селу Ивановка.

Сутками ранее ВСУ обстреляли ракетами один из жилых районов Энергодара. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

ВСУ начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, расположенную на западе Энергодара. Из-за участившихся украинских атак Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.