В Энергодаре сообщили о новых артударах ВСУ вблизи ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военные днем начали вести массированный артиллерийский обстрел береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «НАШ Энергодар». Отмечается, что обстрел может вестись из 155-мм американских гаубиц М777. К данному времени, было зафиксировано 23 артиллерийских удара, о пострадавших информации не поступало.

На данный момент зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии города, в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По предварительным данным, используется 155-мм американская гаубичная артиллерия М777, — пишет канал.

Миссия МАГАТЭ, которая должна осмотреть Запорожскую АЭС, уже прибыла в Запорожье. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

Член главсовета ВГА региона Владимир Рогов ранее заявил, что власти готовы обеспечить экспертам МАГАТЭ безопасность на фоне усиления обстрелов ВСУ, необходимый опыт для этого есть. Он отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения.