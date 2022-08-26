Власти Энергодара опровергли заявления о полном отключении ЗАЭС Глава ВГА Энергодара Волга: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, полного отключения не было

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, полного отключения станции не было, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в эфире Первого канала. Он отметил, что электроэнергия на Украину по-прежнему поставляется. По его словам, накануне на ЗАЭС произошла внештатная ситуация, которую предотвратили автоматы защиты, однако сейчас оборудование функционирует.

В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было. АЭС на данный момент работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет, — сказал он в пятницу в эфире Первого канала.

Тем временем, в «Энергоатоме» заявили, что все энергетические блоки Запорожской АЭС по-прежнему отключены от энергосети. Отмечается, что электричество подается на ЗАЭС через отремонтированную линию энергосистемы Украины. В компании добавили, что выдачи мощности ЗАЭС возобновили свою работу. Специалисты ведут ремонт для подключения двух дополнительных энергоблоков станции к сети.

25 августа стало известно, что Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети. Причиной в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов и пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС.