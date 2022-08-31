Власти Энергодара назвали сроки прибытия миссии МАГАТЭ Глава ВГА Энергодара Волга: прибытие миссии МАГАТЭ ожидается утром 1 сентября

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Здание городской администрации после обстрелов со стороны ВСУ. Энергодар. Запорожская область

Миссия МАГАТЭ, предположительно, прибудет в Энергодар утром 1 сентября, заявил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга. Он заверил, что членам делегации будет обеспечено проживание в городе.

Первично, по их информации, мы ожидаем их завтра с утра, — сказал Волга.

Руководитель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил в эфире «Соловьев Live», что членам делегации придется наравне со всеми отстоять очередь на въезд в регион. Спецпропуска им предоставляться не будут.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС. Предполагается, что она пробудет на станции до 3 сентября.

Член главсовета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что власти региона готовы обеспечить делегации безопасность, несмотря на усиление обстрелов со стороны ВСУ. Он предположил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, миссию просто на выпустят с подконтрольных Украине территорий.