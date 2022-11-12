Власти двух регионов Украины объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Власти Полтавской и Харьковской областей Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог государства. Указанные регионы страны на ней отмечены красным цветом. Отмечается, что тревога объявлена в 08:03 по местному времени.

Об опасности предупредил жителей в своем Telegram-канале глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

Воздушная тревога — область! Ракетная опасность, — написал Лунин.

Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Днем тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.