Власти ДНР выпустили заключенных из украинских тюрем Власти ДНР выпустили заключенных в Мариуполе, осужденных Киевом за сепаратизм

Фото: РИА Новости

Бердянская исправительная колония под контролем российских войск национальной гвардии

В Мариуполе отпустили на свободу четырех заключенных, которые обвинялись Украиной в сепаратизме и сотрудничестве с властями России и Донецкой народной республики, заявили в беседе с РИА Новости представители правоохранительных органов ДНР. По словам источника, ранее в республике провели расследование на причастность обвиняемых к реальным преступлениям.

Прокуратура Донецкой Народной Республики освободила четырех граждан, ранее осужденных киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме, — рассказали в прокуратуре ДНР.

Как заявил один из отпущенных на свободу, Украина обвиняла его в измене родине и сотрудничестве с российскими спецслужбами за то, что он ездил на территорию ДНР и помогал по хозяйству местному жителю с инвалидностью.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену. Теперь в условиях военного положения осужденные по этой статье могут получить уголовный срок от 15 лет до пожизненного заключения.