Власти ДНР сообщили, что cоюзные силы контролируют Красный Лиман

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Здания вокзала Лиман (Украина)

Город Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил, попытки украинских бойцов прорваться были отбиты, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале. Как сообщил сотрудник пресс-службы нармилиции Константин Колыбельский, в город прибыла гуманитарная миссия, которая привезла продукты питания и средства личной гигиены.

Красный Лиман полностью контролируется Народной милицией Донецкой народной республики, Луганской народной республики и подразделениями Российской Федерации. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника, — сказано в сообщении.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил о том, что подразделение «Барс-16», известное как отряд «Кубань», успешно отражает натиск украинских военных в боях за Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что в Лимане продолжают работать спасательные и аварийные службы, а комендантский полк народной милиции ДНР обеспечивает порядок на улицах города и помогает эвакуироваться местным жителям.

Впоследствии он также сообщил, что боем под Красным Лиманом руководят несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО. По его словам, под Славянском в районе Ивановки и Николаевки расквартированы представители Польши и Великобритании, которые руководят работой боевого расчёта САУ М-777 и отвечают за применение высокоточных РСЗО.