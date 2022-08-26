Власти ДНР переименовали представительство в СЦКК Пушилин переименовал представительство в СЦКК в центр, связанный с военными преступлениями Киева

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Глава ДНР Денис Пушилин переименовал представительство в СЦКК в представительство, связанное с военными преступлениями Украины, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы республики. В цели миссии нового представительства будет входить защита интересов и жителей республики. Также отмечается, что оно будет фиксировать и публиковать факты вооруженной агрессии Украины против ДНР.

Переименовать представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, — говорится в документе.

Ранее в СК России рассказали о расследовании новых преступлений Киева в ДНР и на Украине. В ведомстве отметили, что следствие рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. Дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.

24 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. В случае ее подрыва без воды останутся 11 населенных пунктов.