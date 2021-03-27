Власти ДНР обвинили Киев в обстреле ключевого объекта водоснабжения

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Власти самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли 27 марта окрестности села Васильевка, что под городом Ясиноватая в ДНР, рассказали журналисты со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевка находится в ДНР, почти в 1,5 км от линии разграничения. Там же работает насосная станция Южнодонбасского водовода — важнейший объект водоснабжения в Донбассе. Он питает жилые районы по обе стороны линии соприкосновения, передаёт Донецкое агентство новостей (ДАН). О повреждениях оборудования пока не сообщается.

По информации СЦКК, ВСУ обстреляли окрестности Васильевки в 12:20 по местному времени (совпадает с московским ) из станкового противотанкового и станкового автоматического гранатомётов, выпустив шесть боеприпасов. В ДНР заявили, что инцидент стал вторым за сутки нарушением режима тишины на линии разграничения сторон.

Кроме того, накануне СЦКК рассказал , что утром 27 марта миномётному удару подвергли северный пригород Донецка. В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные с участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В регионе запрещены наступление и разведка, а также диверсии, использование летательных аппаратов, размещение и огонь из тяжёлых орудий в населённых пунктах.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями. Накануне глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ может выдвинуть Украине территориальные претензии, потому что «хочет уничтожить» страну. Кравчук возложил на РФ ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе. Он отметил, что мировое сообщество обязано продолжить давление на РФ, вплоть до введения очередных санкций. По его словам, «только таким способом можно остановить Россию».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ, передавал NEWS.ru.