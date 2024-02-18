Власти Днепропетровской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Объект инфраструктуры оказался поврежден в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в Мировской общине. Какой именно объект получил повреждения, не уточняется.

Поврежден инфраструктурный объект, — сообщил Лысак.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в воскресенье в Днепропетровской области дважды объявлялась воздушная тревога: в 02:03 и 12:37 по московскому времени.

Ранее о повреждении инфраструктурного объекта также сообщал глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин. Он также уточнил, что на нем произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. До этого в Полтавской области сообщалось о взрывах и воздушной тревоге.

В Харьковской области Украины тем временем прогремели взрывы, это произошло во второй раз за прошедшую ночь. Подробности происшествия не приводятся. Местные власти случившееся не комментировали. В регионе также звучали сирены воздушной тревоги.