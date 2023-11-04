Власти Днепропетровской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

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Зафиксировано несколько прилетов в Днепропетровской области, сообщил председатель областной администрации Сергей Лисак в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, есть попадание по инфраструктурному объекту. Все детали произошедшего уточняются, добавил он.

Прилеты в Днепровской области. Попадание по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем, — написал Лисак.

Власти Украины сегодня же объявили масштабную воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены зазвучали в том числе в Киеве. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.

Несколькими днями ранее в Днепре прогремели взрывы. По всей области была объявлена воздушная тревога. Информация о предполагаемых ударах распространили украинские средства массовой информации. Жители Днепра при этом подтвердили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

До этого стало известно о взрывах на территории Херсона. Местные ресурсы утверждали, что к городу приближалась российская тактическая авиация и была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.