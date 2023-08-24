Власти Днепра заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в результате серии мощных взрывов, произошедших в ночь с 23 на 24 августа, рассказал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь. По словам главы администрации, в результате взрывов пострадали семь человек в возрасте от 32 до 55 лет. В Минобороны России пока не прокомментировали информацию о причинах взрывов в Днепре.

По данным украинских СМИ, минувшей ночью взрывы также были слышны и в Киеве, в частности на Борщаговке. При этом подчеркивается, что воздушной тревоги на территории украинской столицы объявлено не было. Информации о причинах взрывов или о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. В результате атаки здание небольшого магазина получило повреждения и загорелось. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, повреждения получили окна и стены одного из больничных корпусов. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации), всего украинскими солдатами было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров.