Власти Днепра призвали горожан запастись водой Мэр Днепра призвал горожан запастись водой на фоне проблем с водоснабжением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти Днепра предупредили жителей о проблемах с водой из-за нарушения энергоснабжения города. Мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале призвал горожан запастись водой. Он пообещал, что Горводоканал справится с проблемами до 21:00. Филатов призвал следить за официальными сообщениями военной администрации и горсовета Днепра.

Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами, — написал Филатов.

Ранее украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожской области, подверглась обстрелу. Там произошли взрывы и начался пожар. Ситуация, по данным компании, контролируемая.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что сообщения о мощнейшем ударе по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе по Днепрогэсу, могут грозить ВСУ скорыми проблемами. По его мнению, атака могла быть предупреждением Киеву со стороны ВС России. Эксперт не исключил, что в сложившихся обстоятельствах ВСУ лишатся возможности оперативно перебрасывать войска, а также ремонтировать технику.