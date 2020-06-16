Власти Дижона привлекли спецназ для подавления беспорядков

https://static.news.ru/photo/9e8c8c0c-afcd-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальные подразделения по борьбе с терроризмом Raid привлечены к подавлению устроенных выходцами из Чечни беспорядков во французском городе Дижон. Также группы жандармов усилили ротами силовиков, которые специализируются на борьбе с манифестантами.

Силовики вмешались в беспорядки и задержали четырёх человек, передаёт BFM. В ходе инцидента около сотни людей в масках и капюшонах стреляли в воздух, поджигали машины и уничтожали камеры видеонаблюдения. Они были вооружены арматурой.

От их действий пострадали журналисты телеканала France 3: на них напали и отняли служебный автомобиль.

Как писал NEWS.ru, беспорядки начались 12 июня. Несколько десятков человек собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, держали в руках биты, железные прутья и ножи. Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали.

Преступники заявили, что не выступают против правоохранительных органов или местных жителей, а действуют против местных наркоторговцев, которые напали на 16-летнего чеченца.

Представители чеченской и арабской диаспор провели встречу ночью с 13 на 14 июня. Они хотели снять напряжение, возникшее между группами. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину.

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение.

В результате беспорядков пострадали не меньше десяти человек.

МВД Франции позднее сообщило о начале расследования. Силовики хотят установить личности всех причастных к инциденту и привлечь их к суду.