Власти Дании запретили сжигать Коран Парламент Дании принял закон о запрете на сожжение религиозных текстов

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Парламент Дании принял закон о запрете на сожжение религиозных текстов, тем самым запретив соответствующие акции сожжения, в том числе и Корана, сообщает AFP. За этот закон проголосовали 94 депутата, против него высказались 74.

Законопроект был предложен в августе, однако подвергся критике. Противники законопроекта утверждали, что он сильно ограничит свободу слова. Под их влиянием в документ были внесены поправки. Закон вступит в силу через семь день.

Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана, — сообщает агентство.

О том, что правительство Дании намерено рассмотреть вопрос о введении ограничений на акции с сожжением Корана и другие подобные мероприятия, оскорбляющие религию и культуру, а также угрожающие безопасности королевства, сообщалось в конце июля. Датские власти добавили, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».

До этого полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем вложил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила проведение акции.