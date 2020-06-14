Власти Дании выплатят жителям $9 млрд для стимулирования экономики

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Работающие жители Дании получат от властей примерно по 19 тысяч крон (более $2,8 тысячи) в качестве поддержки для преодоления последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В общей сложности власти страны намерены потратить на эти цели 60 млрд крон ($9,04 млрд). Согласно плана правительства Дании, средства поступят в национальную экономику и будут способствовать её оживлению.

Поддержка населения будет профинансирована за счёт отпускных пособий. Ранее власти их заморозили, чтобы работающие датчане могли получить эти деньги при выходе на пенсию.

Кроме того, парламент Дании одобрил оказание финансовой помощи тем, кто живёт на социальное пособие и пенсионерам. Жители страны, входящие в эти категории населения, получат по 1 тысяче крон ($151), не облагаемых налогами.

Глава Минфина Дании Николай Ваммен предупредил сограждан, что выплаты не изменят радикально их жизнь. По его словам, поддержка предоставляется для того, чтобы «колёса завертелись», сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно последним данным, в Дании зафиксировано 12,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 597 человек, вылечились — более 11 тысяч.

Количество инфицированных в мире превышает 7,9 млн. Более 433 тысячи заболевших умерли, свыше 3,7 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 537,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 284,5 тысячи выздоровели. Умер 7091 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Дания первой в Европе открыла детские сады и младшие школы. Вопреки прогнозам специалистов, это не привело ко второй волне коронавируса.