Европа

Власти Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса

21:23, 02 июня 2020
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Правительство Черногории заявило, что эпидемия коронавируса на территории страны завершилась. Таким образом, кабмин принял предложение Института общественного здоровья государства.

Власти отменяют часть введённых из-за COVID-19 ограничений, передаёт ТАСС. Однако всё ещё будут действовать меры, направленные на предотвращение ввоза инфекции из других стран.

Это результат многомесячных усилий всех в системе [власти] и наших граждан. Спасибо за доверие! — подчеркнули в кабинете министров.

Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.

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