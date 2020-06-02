Власти Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса

Правительство Черногории заявило, что эпидемия коронавируса на территории страны завершилась. Таким образом, кабмин принял предложение Института общественного здоровья государства.
Власти отменяют часть введённых из-за COVID-19 ограничений,
Это результат многомесячных усилий всех в системе [власти] и наших граждан. Спасибо за доверие! — подчеркнули в кабинете министров.
Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.
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