Власти Чехии ввели максимальный уровень эпидемиологической угрозы

https://static.news.ru/photo/5d95ee54-4510-11eb-92d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Пятый максимальный уровень эпидемиологической угрозы введён в Чехии. Об этом заявил глава Минздрава страны Ян Блатны.

Все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты с 27 декабря. Будут функционировать только аптеки, службы сбыта и магазины бытовых товаров.

Граждане не смогут собираться группами более двух человек. Исключение сделано только для членов одной семьи. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, ранее он начинался с 23:00.

Действие режима чрезвычайной ситуации было продлено во вторник до 22 января 2021 года. Премьер-министр страны Андрей Бабиш анонсировал выплаты компенсаций всем пострадавшим предпринимателям.

С 27 декабря страна получит первую партию вакцины от коронавируса. Привиться смогут пожилые люди, пациенты клиник, постояльцы домов престарелых, а также работающие с коронавирусными больными медики. Массовая вакцинация в Чехии начнётся с февраля 2021 года. В первом квартале она затронет около одного миллиона жителей, передаёт ТАСС.

С 18 декабря власти Чехии закрыли спорткомплексы, учреждения культуры, кафе, рестораны и гостиницы, а также продлили школьные каникулы. С 4 января 2021 года школы и вузы начнут работать дистанционно, исключение будет сделано для младших классов. Открытыми останутся детские сады.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии в Чехии зарегистрировано 646 312 заражений коронавирусной инфекцией. Скончались 10 644 человека.

Как писал NEWS.ru, в Еврокомиссии заявили, что распространение коронавируса нового типа можно будет взять под контроль в Европе к концу 2021 года, уверены в Еврокомиссии. Это станет возможным, если вакцинируются более 70% населения.