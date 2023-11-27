Власти Чехии увеличат выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Яна Чернохова

Военные склады Чехии, которые использовались для помощи Украине, опустели из-за разрывов в поставках, заявила глава Министерства обороны страны Яна Чернохова, передает агентство ЧТК. По словам Черноховой, для компенсации дефицита вооружений, ее ведомство предоставляет частным компаниям и предприятиям лицензии на экспорт военной продукции.

Мы уже распределили значительное количество экспортных лицензий для поставок вооружений для Вооруженных сил Украины частным фирмам. Эти лицензии дали возможность экспортировать военные товары на сумму десятков миллиардов крон, — отметила Чернохова.

Кроме того, Чехия активно участвует в совместных проектах помощи Украине с другими странами. Например, по словам Черноховой, на средства Дании через Чехию были отправлены на Украину почти 50 боевых машин пехоты, 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок.

В дополнение к этому, чешские военные инструкторы в текущем году проводили обучение украинских военных на территории Чехии и Польши. Общее количество военнослужащих ВСУ, прошедших такую подготовку, составляет более четырех тысяч человек и подобная практика будет продолжаться, подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее чешский лидер Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, России потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».