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Власти Чехии устроят масштабную реконструкцию Аустерлицкого сражения. В театрализованном представлении примут участие около 1,5 тысяч активистов из 15 государств. Знаменитая битва состоялась 2 декабря 1805 года на юго-востоке республике у города Славков (немецкое название — Аустерлиц).

Больше всего представителей РФ должны приехать из Москвы и Санкт-Петербурга. Крупные делегации также ожидаются из Австрии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Словакии, США и Франции, рассказал президент зарегистрированного в Евросоюзе общества «Международный проект Аустерлиц» Мирослав Яндора. Ради исторической достоверности участников облачат в мундиры русской, австрийской и французской армий. Их полностью экипируют по стандартам начала XIX века, пишет ТАСС.

Сто из них примерят форму кирасир, гусар, казаков, улан и драгун. В «битве» они примут участие в составе воссозданных 4 декабря 2021 года конных отрядов [императора Франции] Наполеона [Бонапарта] и его противников. Артиллерийскую батарею составят 20 исторических пушек. Часть орудий предоставят коллекционеры раритетного оружия, — отметил Яндора.

Авторы проекта собираются пригласить в качестве почётных гостей свыше 100 музейных работников, историков, представителей Российского военно-исторического общество, тематических клубов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник советскому маршалу Александру Василевскому уже отлит и готов к установке. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский. Конкурс на создание памятника был объявлен Российским военно-историческим обществом (РВОИ) и Минобороны. Победил в нём проект скульптора Алексея Чебаненко из Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Дважды Герой Советского Союза Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года. Во время Великой Отечественной войны он был начальником Генштаба, командующий 3-м Белорусским фронтом. В Советско-японскую войну командовал войсками на Дальнем Востоке. После окончания ВОВ был военным министром СССР (1949–1953). Скончался маршал 5 декабря 1977 года.