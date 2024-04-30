Власти Чехии усилили меры безопасности в стране Чехия усилила меры безопасности из-за спортивных мероприятий в ЕС

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Руководство Чехии приняло решение усилить меры безопасности в стране до 30 сентября, это связано с предстоящими крупными международными спортивными соревнованиями в странах Евросоюза, сообщает портал Novinky.cz. Меры будут действовать и в период предстоящих в Берлине чемпионате Европы по футболу, а также Олимпиады в Париже, отмечает издание.

В стране усилят патрульную службу полиции, а сотрудники ее дорожно-транспортных подразделений будут чаще проверять автомобильный транспорт. Наибольшее внимание органы правопорядка сосредоточат на Праге и городе Острава, расположенном на северо-востоке республики. В этих городах, как уточняет издание, с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.

21 декабря 24-летний мужчина открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения в чешской Праге, погибли свыше 15 человек, еще 24 человека пострадали. Мэр столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой. Власти считают, что произошедшее в Праге «никак не связано с международным терроризмом».

Ранее начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии Иржи Мазанек заявил, что полиция отложила уголовное дело о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, которые унесли жизни двух граждан республики. Ущерб от взрывов, которые произошли 16 октября 2014 года и 3 декабря 2014 года, в материальном отношении составил порядка $47 млн.