Власти Чехии разрешат заграничные поездки

https://static.news.ru/photo/4488b868-8e1f-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Правительство Чехии планирует ослабить введённые из-за коронавируса ограничения. С 11 мая жителям страны разрешат ездить за границу.

Об этом рассказал заместитель премьер-министр Карел Гавличек. Он отметил, что пересекать границу государства разрешат только на поездах и автобусах, передаёт iDNES.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции.