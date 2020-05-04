Власти Чехии разрешат заграничные поездки

Правительство Чехии планирует ослабить введённые из-за коронавируса ограничения. С 11 мая жителям страны разрешат ездить за границу.
Об этом рассказал заместитель премьер-министр Карел Гавличек. Он отметил, что пересекать границу государства разрешат только на поездах и автобусах,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции.
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