Власти Чехии разработали законопроект по отправке украинцев домой

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

МВД Чехии разработало законопроект «lex Ukrajina VI» по добровольному возвращению украинских беженцев на родину, сообщает EADaily со ссылкой на информацию ведомства. Как указано в законопроекте, программа предусматривает в том числе покрытие части расходов, связанных с переездом.

Необходимо реагировать на растущий спрос со стороны иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация там во многих отношениях неудовлетворительная, целесообразно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении, — заявили в МВД Чехии.

При этом, как указывает издание, беженцы смогут воспользоваться программой всего один раз. Для этого им нужно обратиться в МВД Чехии, которое возьмет на себя часть расходов. Если в будущем украинцы захотят вернуться жить в Чехию, в том числе получить долгосрочную визу или разрешение на долговременное пребывание, они сначала должны будут вернуть половину суммы предоставленной помощи.

В противном случае визовое заявление приниматься не будет, — поясняется в законопроекте.

Издание напоминает, что после начала СВО чешские визы временной защиты, только по официальным данным, получили более 360 тысяч украинцев. Это стало вызывать недовольство у жителей страны, которые считают внимание властей к украинским беженцам слишком высоким в условиях нерешенности внутренних проблем. При этом, по данным недавнего соцопроса, на родину хотели вернуться 25% живущих в Чехии украинцев, в то время как год назад таковых было около 33%.

Ранее в чешском городе Пльзене сотрудники полиции задержали 18-летнего украинца по обвинению в изнасиловании 15-летней девушки и покушении на ее убийство. В соцсетях горожане призвали к проведению марша против его соотечественников.