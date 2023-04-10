Власти Чехии посоветовали своим гражданам ездить за продуктами в Польшу Советник премьер-министра Чехии Кржечек посоветовал жителям ездить за покупками в Польшу

Фото: Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Высокие цены на продукты питания в Чехии могут стать для местных жителей поводом ездить на шопинг в Польшу, заявил советник премьер-министра Чехии Штепан Кржечек. Он пояснил, что это может оказаться выгоднее для тех, кто живет рядом с границей Польши, сообщает EADaily.

Я известен тем, что советую людям ездить за покупками в Польшу, если это того стоит. Я смотрю на это с точки зрения людей. Это правда, что это действительно выгоднее. <...> Но жителям Праги уже выгодно ездить в Польшу за более крупными покупками, — уточнил Кржечек.

По словам советника, это может негативно отразиться на состоянии самой Чехии, поэтому в долгой перспективе планируется решить эту проблему. Он отметил, что сейчас отменить НДС на продукты питания не представляется возможным из-за проблем с государственным бюджетом. Советник заявил, что урезание любого дохода в бюджет может привести к финансовому краху.

Кржечек заметил, что необходимо проводить дополнительные проверки крупных фермеров для создания конкурентной среды, а также следует привлечь людей для организации новых предприятий и увеличить число сельхозпроизводителей.

Необходимо позаботиться о том, чтобы конкурентная среда действительно работала, чтобы нельзя было злоупотреблять рыночной властью, — отметил Кржечек.

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