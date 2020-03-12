https://static.news.ru/photo/009a3d04-6483-11ea-b940-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения. Причиной стало распространение коронавируса.

В связи с этим в страну запрещено въезжать из Италии, Испании, Австрии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Ирана, Китая и Южной Кореи. Через границы пропустят только чешских граждан и людей, имеющих вид на жительство в этой стране, передаёт КП.

Ограничения продлятся до 11 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.