Власти Чехии хотят вакцинировать 60% взрослых граждан

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Чехии ставит целью вакцинацию от коронавируса 60% взрослого населения страны, то есть примерно пяти миллионов человек, заявил премьер-министр государства Андрей Бабиш.

Мы хотим, чтобы максимально до конца III квартала были сделаны прививки 60% взрослого населения, то есть примерно пяти миллионам человек, — сказал он.

По его словам, для этого представители власти страны хотят сами показать пример и ставят вакцину себе. Так, сам Бабиш сделал прививку 27 декабря 2020 года, а президент Чехии Милош Земан рассчитывает привиться в первой половине января 2021 года при прохождении очередного медицинского осмотра в Центральном военном госпитале в Праге.

Он отметил, что после вакцинации в целом чувствовал себя хорошо.

Температура, правда, немного поднялась, до 37,1, после этого я полежал часок, поскольку было воскресенье, и затем уже всё было прекрасно, — добавил премьер.

К середине января в стране должна завершиться вакцинация медиков и сотрудников стратегических инфраструктур. После этого препарат получат люди старше 79 лет. С 1 февраля прививку смогут сделать все желающие, однако предпочтение будут отдавать пациентам с серьёзными заболеваниями и людям старше 60 лет.

Молодые и здоровые люди, конечно, не будут записаны на вакцинацию сразу, но будут поставлены в очередь, а потом посредством СМС-сообщений будут оповещены о дате и времени прививки, — добавил он.

Он выразил удивление в связи с задержкой регистрации вакцины от Pfizer и BioNTech в Европе, так как она уже зарегистрирована в Великобритании и Соединённых Штатах. При этом Бабиш сказал, что жители Чехии не смогут выбирать вакцину по своему желанию.

Также он выразил надежду, что к концу сентября процесс вакцинации завершится, передаёт РИА Новости.

С 26 декабря 2020 года Чехия получает закупленную при посредничестве Еврокомиссии вакцину совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация для чехов будет бесплатной и добровольной. Первые прививки гражданам были сделаны уже 27 декабря. Как писал NEWS.ru, раньше всех в стране вакцинировался Бабиш.

Власти Чехии рассчитывают, что в страну поступят около 15,9 млн доз вакцин от разных компаний. Этого должно быть достаточно для 8,9 млн граждан, возраст которых позволяет привиться. Население Чехии составляет 10,7 млн человек.

За время пандемии в Чехии выявлен 740 481 случай COVID-19 при 11 960 летальных исходах.