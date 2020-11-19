Власти Брюсселя нашли способ сделать воздух в городе чище

https://static.news.ru/photo/94c6f15a-2a69-11eb-9b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/Global Look Press

В Брюсселе с сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

По данным «ЕвроПульс», льгота не распространяется на иностранных туристов — только на бельгийцев. В дальнейшем оператор общественного транспорта намерен отменить платный проезд для граждан старше 65 лет, которые на сегодняшний день пользуются скидками при покупке билетов и транспортных карт.

Постепенно компания планирует полностью отменить плату за проезд в Брюсселе. По мнению авторов идеи, этот проект сделает общественный транспорт более привлекательным для горожан, что побудит их отказаться от пользования личными автомобилями. Таким образом власти надеются улучшить качество воздуха в бельгийской столице.

При этом Брюссель не единственный европейский город, где принимаются подобные меры. Так, плату за проезд для детей до 18 лет на время учебного года отменили в Париже. В Люксембурге бесплатный весь общественный транспорт, в Праге — только во время смога.

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