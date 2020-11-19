Власти Брюсселя нашли способ сделать воздух в городе чище

В Брюсселе с сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.
По
Постепенно компания планирует полностью отменить плату за проезд в Брюсселе. По мнению авторов идеи, этот проект сделает общественный транспорт более привлекательным для горожан, что побудит их отказаться от пользования личными автомобилями. Таким образом власти надеются улучшить качество воздуха в бельгийской столице.
При этом Брюссель не единственный европейский город, где принимаются подобные меры. Так, плату за проезд для детей до 18 лет на время учебного года отменили в Париже. В Люксембурге бесплатный весь общественный транспорт, в Праге — только во время смога.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы досрочно выполнили поручение президента России Владимира Путина по снижению смертности на дорогах.