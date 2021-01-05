Власти Британии рассчитывают на ослабление режима локдауна к марту

https://static.news.ru/photo/66878654-4f5a-11eb-99fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава секретариата правительства Великобритании Майкл Гоув заявил, что власти страны рассчитывают на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется и к марту можно будет рассчитывать на послабление введённого в стране национального локдауна.

Мы надеемся, что когда наступит март, мы будем в состоянии отменить ограничения. Речь не обязательно будет идти о тотальной отмене ограничений, — цитирует Гоува «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас для правительства страны первоочередная задача — добиться проведения вакцинации жителей страны от коронавируса, именно иммунизация населения, вероятнее всего, позволит снизить уровень распространения инфекции и снять жёсткие ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Локдаун продлится как минимум до середины февраля. Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов). Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.