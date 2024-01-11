Власти Британии признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа суицидом Independent: в Британии смерть топ-менеджера ЮКОСа Трушина признали суицидом

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

В Великобритании смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина в 2022 году признали самоубийством, сообщает The Independent. Как сообщили власти королевства, на теле были только следы, свидетельствующие о суициде.

В ходе расследования выяснилось, что в ночь на 29 июля 2022 года, когда 60-летнего Трушина нашли мертвым, он направил близким письмо. В нем он сообщил, что обанкротился, так как у него обманом отобрали деньги. Отмечалось, что после начала конфликта на Украине счета Трушина в Швейцарии были заморожены.

Ранее суд Самарской области взыскал более 3 млн рублей с участкового, который довел жену до самоубийства. Осенью 2018 года женщина покончила с собой. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Обвиняемый вину не признал.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти 35-летнего участкового уполномоченного полиции. Тело майора обнаружили в подъезде дома. Не исключается версия и о насильственном характере смерти правоохранителя.