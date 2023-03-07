Власти Британии придумали, как спастись от наплыва нелегалов МВД Великобритании сообщило о планах ввести ежегодный лимит числа принимаемых беженцев

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские власти введут ежегодный лимит количества принимаемых в страну беженцев, сообщила глава МВД Суэлла Браверман. По словам министра, ограничения будет предусматривать новый законопроект по борьбе с нелегальной миграцией. Браверман уточнила, что порог установят в отношении только тех иноземцев, которых Соединенное Королевство будет принимать по безопасным и законным маршрутам.

Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, — заявила Браверман.

Ранее глава МВД Британии заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля. По ее словам, число мигрантов, прибывших в Королевство в 2022 году, в 10 раз превысило показатели за допандемийный 2018 год. Браверман заявляла, что около 80% всех нелегалов, прибывающих на лодках из Албании, называли себя «жертвами современного рабства».

Ранее сообщалось, что рекордный приток беженцев стал одной из самых серьезных внутренних проблем, с которыми столкнулся британский премьер Риши Сунак. Согласно официальным данным, в 2022 году через Ла-Манш в Британию прибыли 45,7 тысячи человек.