Власти Британии посчитали, что оружие для поддержки Украины не закончится Глава Минобороны Британии Уоллес: рисков истощения запасов оружия для поддержки Киева нет

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Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что рисков истощения запасов вооружения для поддержки Киева нет. В разговоре со Sky News руководитель военного ведомства заверил, что у британских властей есть возможность осуществлять новые цепочки поставок оружия Вооруженным силам Украины.

Риска нет, — ответил Уоллес на вопрос журналистки Sky News о том, есть ли риск, что западные союзники Киева исчерпают все запасы оружия.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине требуются дополнительные поставки военной помощи. Глава Пентагона уточнил, что речь идет о средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии. Остин выразил свою благодарность союзникам, которые предоставляют Киеву вооружение.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит 13 миллиардов долларов.